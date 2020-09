Trasporti: Sala, 'con capienza a 80% percezione sarà di mezzi pieni'

03 settembre 2020 a

Milano, 3 set. (Adnkronos) - Sul trasporto pubblico "noi siamo pronti per far rispettare le regole. Ovviamente la cosa che un po' mi aspetto e mi preoccupa è che ritornare all'ottanta per cento vuol dire ritornare in una situazione in cui la percezione è una percezione di mezzi sostanzialmente pieni". Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della commemorazione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, in piazza Diaz.

"Mi aspetto che in tanti si lamenteranno. Però - sottolinea - voglio garantire che noi stiamo rispettando le regole, per questo lavoreremo con precisione per rispettarle. E' un salto logico importante, vedremo quello che succederà, ma d'altro canto io sono tra quelli che condividono l'idea che è il momento di cercare una forma di normalità. Il tutto nella speranza che un vaccino arrivi presto".