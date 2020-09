Meteo: Lombardia, domani soleggiato, massime fino a 30 gradi

03 settembre 2020 a

Milano, 3 set. (Adnkronos) - Sulla Lombardia è in espansione un campo di alta pressione proveniente dal vicino medio Atlantico. Fino a sabato il tempo sarà in prevalenza caratterizzato da cieli sereni e temperature in progressivo aumento, con punte massime nuovamente vicine ai 30 gradi sulla pianura. Tuttavia, da domenica è atteso l'arrivo delle prime correnti umide e instabili associate alla discesa di un'area perturbata dal Nord Europa, con aumento delle probabilità di precipitazioni a cominciare dall'arco alpino. Lunedì probabili precipitazioni anche in pianura con marcato calo delle temperature. Lo rende noto l'Arpa regionale nel suo bollettino meteo.

Domani, venerdì 4 settembre, cielo generalmente sereno su tutti i settori per l'intera giornata, con solo locali annuvolamenti nel pomeriggio su settori prealpini e sull'Appennino. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in aumento. Valori minimi in pianura tra 13-16 gradi, massimi tra 26-30 gradi. Zero termico: intorno a 4400 metri. Venti: in pianura deboli o molto deboli di direzione variabile, in montagna deboli variabili con brezze nei fondivalle. Possibili locali foschie dense o banchi di nebbia al primo mattino lungo il corso del Po.