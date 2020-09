UEFA Nations League: Esordio soft per l'Italia con la Bosnia

03 settembre 2020 a

(Roma, 3 settembre 2020) - Gli Azzurri (1,28) partono con i favori del pronostico nel match contro la Bosnia-Erzegovina (10,50) al suo debutto in Lega A

Roma, 3 settembre 2020 – Dopo 300 giorni di stop, l'Italia (1,28) di Roberto Mancini torna in campo contro la Bosnia-Erzegovina (10,50) nella gara inaugurale della seconda edizione della Nations League. La lavagna di Planetwin365 suggerisce una vittoria della Nazionale azzurra, supportata dal 74% dei tifosi, anticipando una partita che potrebbe regalare da 2 o più gol (Over 1,5 a 1,14).Gli Azzurri che non scendono in campo dal 9-1 contro l'Armenia dello scorso 18 novembre, vogliono proseguire la striscia record di 11 vittorie consecutive e puntano a vincere la competizione(9,50). Gli analisti di Planetwin365, tuttavia ipotizzano come favorita per la vittoria della Nations League la Francia di Deschamps (4,35) seguita dall'Inghilterra (6,75) e dal Belgio (7,00).

I due team sono al quarto scontro della loro storia e ad oggi il bilancio è a favore dell'Italia che si è imposta per due volte nel 2019, perdendo solo il primo scontro diretto nel 1996.

Il match si potrebbe sbloccare già alla fine del primo tempo (1,69) grazie ad Immobile (4,00), che sfiderà Dzeko (8,00) nel derby capitolino degli attacchi.

