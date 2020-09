Mediaset: 'valuterà con interesse ogni nuova opportunità in business tlc e rete unica'**

03 settembre 2020 a

Milano, 3 set. (Adnkronos) - "Se, al contrario di quanto prevede oggi la legge italiana, si aprissero possibilità di convergenza tra i leader delle Tlc e dell'editoria televisiva, Mediaset che in tutti questi anni è stata vincolata e penalizzata dal divieto valuterà con il massimo interesse ogni nuova opportunità in materia di business Tlc già a partire dai recenti sviluppi di sistema sulla Rete unica nazionale in fibra". E' quanto rende noto il gruppo nel comunicato con cui prende atto della decisione odierna della Corte di Giustizia europea.