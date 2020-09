Alga Spirulina: benefici, utilizzi e controindicazioni

03 settembre 2020 a

(Salerno, 3 settembre 2020) - Salerno, 03/09/2020 - Arthrospira platensis è il termine scientifico della famosa alga azzurra, quella che comunemente è nota con il nome di alga spirulina. Dalla forma stretta e allungata, questa alga che si trova nelle dolci acque tropicali e subtropicali per via della presenza di un'alta concentrazione alcalina, non è alta più di mezzo millimetro.

Pur definita come un'alga azzurra, la Spirulina, così chiamata per via della sua forma a spirale molto caratteristica, è di colore verde grazie alla clorofilla. È molto usata come integratore, soprattutto l'

Proprietà nutrizionali dell'Alga Spirulina

Gli Aztechi ci avevano visto lungo e la scienza, oggi, ha confermato che quest'alga possiede delle buone proprietà nutrizionali e terapeutiche per via delle sostanze che la compongono:

• Proteine: le proteine sono tanto migliori quanti più amminoacidi essenziali sono presenti. Nella Spirulina sono presenti 8 amminoacidi essenziali quali l'isoleucina, la lisina, la fenilalanina, il triptofano, la valina, la leucina, il metionina e la treonina, che la rendono molto utile per la salute dell'organismo.

• Carboidrati: tra cui il ramnosio e il glicogeno. Quest'ultimo serve come riserva energetica.

• Acidi grassi essenziali: nella Spirulina sono presenti sia Omega 3 che Omega 6, elementi importanti per contrastare i trigliceridi e i livelli di colesterolo nel sangue.

• Sali minerali: sodio, magnesio, ferro, calcio, manganese, potassio e iodio che aiutano soprattutto durante l'estate quando si perdono molti liquidi e, con essi, molti questi elementi.

• Vitamine: vitamina A, vitamina D, vitamina K e vitamine del gruppo B, tutte necessarie per il benessere dell'organismo e per aiutarlo ad essere energeticamente pronto all'azione.

Quali sono i benefici e gli utilizzi dell'Alga Spirulina?

Gli studi scientifici hanno dimostrato che i vantaggie i benefici che arrivano all'organismo con l'utilizzo dell'Alga Spirulina sono molteplici, soprattutto nella coltivazione biologica, capace di conservare tutte le proprietà naturali:

• Si dispone di maggiore energia: i sali minerali quali il magnesio, il potassio, il ferro e il calcio, insieme alle diverse tipologie di vitamine che sono presenti nell'Alga Spirulina, la rendono fonte di nuova e rinnovata energia. Diventa, infatti, un ottimo integratore che consente all'organismo di lavorare bene e sempre con la giusta dose di energia. Per questo è molto usata anche dagli sportivi che sottopongono il corpo a grande stress.

• Il contenuto calorico è molto basso: l'Alga Spirulina non solo ha un contenuto calorico molto basso ma, grazie alla presenza di fenilalanina, abbassa la sensazione della fame comunicandolo al cervello, che si sente sazio molto prima del solito.

• Svolge una funzione anti-anemica: l'Alga Spirulina ha un'alta percentuale di ferro che è anche ben assorbita dall'organismo, molto utile in caso di anemie.

• Aiuta il ciclo mestruale: aiuta le donne sia regolarizzando il ciclo che alleviando il dolore in fase mestruale.

• Migliora le difese immunitarie: l'Alga Spirulina aiuta l'organismo a migliorare le difese immunitarie, funzione molto utile soprattutto nei cambi di stagione.

• Azione antiossidante e di miglioramento della pelle: il betacarotene presente nell'alga svolge un'azione importante sia per contrastare l'azione dei radicali liberi, sia per aiutare il sistema nervoso centrale a migliorare le funzioni cognitive quali concentrazione, attenzione e memoria.

• Disintossica e depura: assunta quotidianamente, la Spirulina aiuta l'organismo a depurarsi e a liberarsi delle tossine presenti nell'organismo.

• Funge da integratore proteico: molto adatta ai vegani, l'Alga Spirulina aiuta a soddisfare il fabbisogno proteico utile al buon funzionamento dell'organismo.

• Abbassa i livelli di colesterolo: l'Alga Spirulina è un valido aiuto per ridurre i livelli di colesterolo nel sangue e, di conseguenza, stimola il sistema cardio-circolatorio a funzionare al meglio. Di conseguenza, svolge anche una funzione protettiva per il cuore e per tutte le malattie cardiovascolari.

Quanta Alga Spirulina si può assumere giornalmente?

In commercio, l'Alga Spirulina è disponibile sia sotto forma di integratore che di polvere e la differenza consiste in base all'uso che se ne vuole fare. Per esempio, la polvere è utile per aggiungerla ai pasti, donando anche un sapore particolare al cibo. Se, invece, si desidera ottenere degli effetti importanti, è meglio utilizzare l'integratore che risulta più concentrato. Sia nell'uno che nell'altro caso, comunque, è importante non utilizzare mai un quantitativo maggiore di quello consigliato, che non deve superare i 3 grammi al giorno.

Tuttavia, ogni caso è a sé stante, quindi è importante confrontarsi con esperti del settore per decidere dosi più precise e adatte al proprio organismo. Fondamentale è, inoltre, assumere l'Alga Spirulina per uno specifico periodo di tempo che deve essere comunque limitato, per consentire all'organismo di adeguarsi alla sua introduzione ed essere ben metabolizzato.

Quali sono le controindicazioni dell'Alga Spirulina?

L'Alga Spirulina è un prodotto completamente naturale e, per le sue caratteristiche, non ha presentato evidenti controindicazioni.

È importante e necessario sottolineare che l'Alga Spirulina, come tutti gli altri integratori, deve essere assunta nella giusta quantità. Non bisogna mai superare le dosi consigliate, perché si rischia di peggiorare lo stato di salute dell'organismo.

In caso di particolari problematiche di salute, inoltre, è sempre opportuno consultare il medico prima di utilizzarla, per evitare qualsiasi interazione con i farmaci usati. In assenza di queste condizioni, si può anche sperimentare in prima persona e constatare i benefici di quest'alga dalle mille qualità.

