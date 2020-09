Infrastrutture: De Micheli, 'con galleria di Base Ceneri favorirà trasferimento merci su rotaie'

03 settembre 2020 a

Roma, 3 set. (Adnkronos) - "La Galleria di Base del Ceneri, nel cuore dell'Europa, favorirà il trasferimento modale delle merci dalla strada alle rotaie, con importanti benefici in termini di mobilità, sostenibilità e competitività". Ad affermarlo in un tweet è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli che è in Svizzera alla vigilia dell'inaugurazione della Galleria di Base del Ceneri. "Un'opportunità per l'Italia, che tanto sta investendo sul trasporto delle merci ferroviarie dal Tirreno al Nord Europa", sottolinea il ministro.