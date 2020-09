M5S: voci su 'blitz' per leadership mandano in tilt eletti, ma voto si terrà dopo Stati generali (2)

03 settembre 2020 a

(Adnkronos) - "Il voto si terrà subito dopo gli Stati generali - assicurano le stesse fonti - al massimo in parallelo, ma è difficile". Vito Crimi continuerà nel ruolo di capo politico fino alle prossime regionali, in calendario il 21 settembre, "anche perché rischiamo uno 'sganassone' - ammette un esponente dei piani alti del Movimento - che indebolirebbe chiunque, capo politico o organo collegiale che sia". Subito dopo si lavorerà agli Stati generali e sulla piattaforma Rousseau gli attivisti verranno chiamati a dire la loro, prima decidendo l''architettura' dei vertici, poi i nomi.

Tenere le votazioni prima equivarrebbe a "un colpo di Stato per il Movimento - dice una fonte di governo grillina - ma la road map non è certo questa. Attendiamo il voto delle Regionali e poi organizziamo gli Stati Generali. Lì discuteremo tutto, a partire da come strutturare i vertici, dunque il voto. Voci messe in giro ad arte finiscono per autoalimentarsi a dismisura e non fanno che ledere il Movimento".