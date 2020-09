03 settembre 2020 a

Roma, 3 set. (Adnkronos) - "Oggi vince l'Italia e il buon senso. Milano e Torino sono due città straordinarie che il governo ha deciso di valorizzare puntando sui loro punti di forza. Milano si candida per il Tribunale Unico dei Brevetti e Torino accoglierà il Centro Nazionale di Intelligenza artificiale. Felice di aver contributo a questo risultato per l'Italia". Lo dichiara, in un tweet, il viceministro al Mise Stefano Buffagni.