Fase 3: associazione Felicita, 'importante passo avanti sì a visite parenti in Rsa'

Milano, 3 set. (Adnkronos) - "E' un importante passo in avanti verso il ritorno alla normalità. Siamo contenti che l'Iss abbia riconosciuto l'importanza per il benessere degli ospiti delle Rsa di tornare al più presto a visite in sicurezza tra parenti e ospiti. Queste persone vivono degli affetti e dei legami che per loro sono balsamo e speranza di vita, indispensabili e terapeutici per la loro salute. Non prescindibili". Lo afferma Alessandro Azzoni, presidente di associazione Felicita, associazione per i diritti nelle Rsa.

"Sono persone che in questo lunghissimo periodo hanno sofferto troppo. E stanno tuttora vivendo una situazione di isolamento estremamente difficile. Ci auguriamo che si passi subito alla piena attuazione di questi importanti indirizzi a livello nazionale", conclude.