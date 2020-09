Brevetti: Bonafede, 'contento per candidatura Milano, ha carte in regola'

03 settembre 2020 a

Roma, 3 set. (Adnkronos) - “Sono molto contento della candidatura di Milano a Tribunale europeo dei brevetti, perché mi sono impegnato personalmente in questo senso. Milano ha tutte le carte in regola per raggiungere questo ambizioso obiettivo". Così il Guardasigilli Alfonso Bonafede, commentando la decisione del governo di candidare Milano ad ospitare il Tribunale unificato dei brevetti.

"Il ministero della Giustizia - prosegue Bonafede - ha avuto in questi mesi interlocuzioni informali con Regione Lombardia e Comune di Milano per individuare la sede che potrebbe essere messa a disposizione. Il Ministero dovrà infatti fornire il personale e stabilire, fra l'altro, le regole di utilizzo della struttura prescelta”.