Roma, 3 set. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, il Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi esaminerà anche il decreto contenente le misure economiche a sostegno dell'isola di Lampedusa, alle prese con l'emergenza migranti. Al Mef hanno lavorato sino all'ultimo minuto utile per chiudere il testo per il Cdm di questa sera. Il decreto dovrebbe introdurre, nello specifico, sospensione di adempimenti e versamenti, anche arretrati.