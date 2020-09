Maltempo: Lombardia, interventi urgenti per messa in sicurezza Alta Valtellina

03 settembre 2020 a

Milano, 3 set. (Adnkronos) - A seguito dell'ondata di maltempo di fine agosto, Regione Lombardia, insieme alla Comunità Montana Alta Valtellina e ai Comuni interessati, ha attivato una serie di interventi d'urgenza per ripristinare le condizioni di sicurezza compromesse dalle piogge intense. "In Alta Valtellina il problema è che i fiumi e i torrenti trasportano a valle materiale detritico in grande quantità, che va ad occupare l'alveo del fiume Adda togliendo lo spazio all'acqua che fuoriesce investendo gli abitati. In questi giorni l'Adda è arrivato molto vicino al limite, ma grazie agli interventi strutturali realizzati nell'ambito del 'Piano Valtellina' e quelli di mantenimento realizzati nel tempo, l'ultimo nel 2019, si è riusciti a evitare l'esondazione", spiega Massimo Sertori, assessore alla Montagna e agli Enti locali.

"Ora è necessario ripristinare la piena funzionalità dell'alveo per evitare che le prossime piogge possano provocare danni alle frazioni di Valdisotto, Bormio e Valdidentro. Regione Lombardia è intervenuta direttamente per asportare oltre 40.000 metri cubi di detriti con due 'pronto intervento' del valore di 250.000 euro ciascuno", aggiunge.