Scuola: assessore lombardo,'rischio no gel e mascherine per 55mila ragazzi' (2)

03 settembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - "Spero si possa giungere ad un rapido chiarimento. Non possiamo accettare che ci siano studenti la cui tutela della salute venga dimenticata. Rinnovo, infine, l'impegno di Regione Lombardia a collaborare per garantire l'eventuale distribuzione di questi materiali in tempo utile per l'inizio dell'anno scolastico. Spiace constatare che per l'ennesima volta si debbano sprecare tempo ed energie per rincorrere e tentare di risolvere i continui errori dell'amministrazione centrale. Questa, per altro, non è che l'ultima di una lunga serie di problemi che stanno emergendo in vista del 14 settembre", sottolinea l'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia, Melania De Nichilo Rizzoli.

"Ad oggi, infatti la situazione degli organici resta avvolta da un alone di sconfortante mistero. Non conosciamo quanti docenti mancheranno all'appello dopo la seconda fase di composizione degli organici che si è già chiusa ieri e sappiamo che moltissimi studenti anche quest'anno saranno sprovvisti dei mezzi necessari per svolgere in maniera adeguata la didattica distanza. Forse, abbiamo perso troppo tempo a parlare di banchi con o senza rotelle e abbiamo perso di vista gli elementi decisivi per garantire una vera ripartenza", ha concluso.