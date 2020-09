Osservatorio Eurobet: Italia sfavorita contro l'Olanda

04 settembre 2020 a

(Roma,4 settembre 2020) - Il 45% dei tifosi si aspetta comunque l'Italia vincente nel girone

Giovedì 3 settembre è iniziata la UEFA National League competizione continentale per squadre nazionali, organizzata dalla UEFA e disputata con cadenza biennale. La prima edizione nel 2018 è stata vinta dal Portogallo di Ronaldo. Dopo il rinvio degli Europei di giugno causa Covid-19 questo torneo è l'occasione per rivedere in campo gli azzurri allenati da Mancini.

Stasera allo stadio Franchi di Firenze l'Italia farà il suo debutto contro la Bosnia di Ed in Dzeko, squadra già affrontata durante le qualificazioni ad Euro 2020.

L'Italia che si affiderà al capitano Chiellini recuperato dall'infortunio e al tridente d'attacco Belotti, Chiesa e Insigne secondo l'Osservatorio Eurobet

La seconda partita del girone è il big match che si terrà lunedì 7 settembre ad Amsterdam tra Olanda e Italia. Tra le file degli Orange saranno presenti anche tre “Italiani”: De Vrij, Hateboer e De Roon. La squadra allenata da Dwight Lodeweges parte favorita con il 67% delle preferenze che la danno vincente, solamente il 27% crede nella vittoria dell'Italia mentre il 5% si aspetta un pareggio. I risultati esatti più giocati non portano grandi sorprese infatti tra i primi tre troviamo solamente vittorie dell'Olanda, l'1-0 seguito da 2-0 e 3-1.

Anche se nella partita secca i tifosi la vedono perdente, l'Italia è leggermente favorita per la fase successiva con il 45% dei tifosi che se l'aspetta in testa al girone alla fine delle qualificazioni a fronte di un 40% che preferisce l'Olanda.

