Milano: Sala, 'ho 9 mesi davanti, mio mandato non è finito'

Milano, 4 set. (Adnkronos) - "Il mio mandato non è finito, ho davanti nove mesi di impegno per la mia città. Nel frattempo rimango assolutamente concentrato, come ritengo la gestione della candidatura di Milano come sede del Tribunale Unificato dei Brevetti possa dimostrare". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un lungo post su Facebook per spiegare i prossimi obiettivi dell'amministrazione ai cittadini.

"Capisco - continua - che la prospettiva delle elezioni faccia sorgere domande sulla mia candidatura, ma sono convinto che oggi il mio dovere è dare un indirizzo a un percorso di crescita sostenibile in termini di opportunità di lavoro, di formazione, di servizi, di rispetto per l'ambiente, di accoglienza e di equità sociale".