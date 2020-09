Imprese: Institucional Investor, Starace al primo posto tra manager in Spagna

04 settembre 2020 a

a

a

Roma, 4 set. (Adnkronos) - L'ad di Enel, Francesco Starace al primo posto tra i manager in Spagna. Nella classifica stillata da 'Institucional Investor' Starace si colloca al primo posto come miglior dirigente di utility.

Nella classifica che premia i migliori Ceo, Cfo e manager, figurano per quanto riguarda il settore automotive al primo posto Carlos Tavares (Peugeot) e al secondo Herbert Diess (Volkswagen). Per quanto riguarda il settore petrolifero ai primi posti si collocano il Ceo di Repsol Josu Jon Imaz, Ben van Beurden (Shell) e Patrick Pouyanné (Total). Nelle Utility al primo posto quindi Francesco Starace. Per quanto riguarda il settore bancario al primo posto si classifica il Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina.