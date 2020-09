Brevetti: Giudici (Lega), 'ok governo su sede a Milano dopo mesi di inezia'

04 settembre 2020 a

Milano, 4 set. (Adnkronos) - "Salutiamo con favore la decisione del governo di portare avanti presso le istituzioni europee la candidatura di Milano a sede del Tribunale unificato dei Brevetti. Dopo mesi di inerzia e silenzi, finalmente Palazzo Chigi si è mosso nella direzione corretta e a questo proposito possiamo affermare che gli stimoli, forniti dal Carroccio in primis, siano serviti per davvero a sbloccare la situazione". Così il consigliere lombardo della Lega, Simone Giudici, già primo firmatario di una mozione sul tema, approvata dal Pirellone.

"Giusto la scorsa settimana il governatore Fontana era intervenuto sulla questione, sollecitando l'esecutivo a prendere una decisione che non arrivava. Anche il sottoscritto, con una mozione ad hoc, aveva posto sul tavolo la questione e i notevoli vantaggi di ospitare nel capoluogo lombardo questa importante istituzione. La Lega porta avanti questa battaglia con lungimiranza fin dal 2012 e adesso però ci aspettiamo che dalle parole si passi finalmente ai fatti", aggiunge.

"Certamente non ce ne staremo con le mani in mano e monitoreremo lo stato di avanzamento dei lavori, continuando a sollecitare il governo. Allo stesso modo procederemo per quanto attiene l'ancor più importante tema dell'autonomia", conclude Giudici.