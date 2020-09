Migranti: eritreo investito, Procuratore Agrigento e Questore visitano poliziotto ferito

04 settembre 2020 a

Palermo, 4 set. (Adnkronos) - Il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio e il Questore Rosa Iraci, come apprende l'Adnkronos, sono andati a fare visita, oggi pomeriggio, al poliziotto rimasto gravemente ferito nell'incidente avvenuto la scorsa notte sulla Statale nei pressi del centro d'accoglienza di Siculiana (Agrigento) in cui è stato investito e ucciso un migrante eritreo appena fuggito da Villa Sikania. Il poliziotto ha riportato gravi ferite a una gamba ed è stato operato, ma non è in pericolo di vita.