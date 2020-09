Berlusconi: Marina, 'De Benedetti uomo in disarmo, per lui commiserazione'

04 settembre 2020 a

Milano, 4 set. (Adnkronos) - "Le parole di un uomo in disarmo sotto tutti i punti di vista, dalle esperienze imprenditoriali fino ai rapporti famigliari, non possono suscitare altro che un sentimento di commiserazione". Così il presidente di Fininvest e Mondadori, Marina Berlusconi, in merito alle parole di Carlo De Benedetti sul padre, Silvio Berlusconi, rilasciate oggi al “Festival della Tv” di Dogliani. "Gli rinnovo gli auguri di pronta guarigione, ma la mia convinzione è che sia stato molto nocivo per il Paese", ha detto De Benedetti, definendolo anche "un grande imbroglione".