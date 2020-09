Coronavirus: Mattarella, 'efficace collaborazione multilaterale, come su vaccini'

05 settembre 2020 a

Cernobbio, 5 set. (Adnkronos) - "La diffusione del virus ha dato plastica dimostrazione di come sempre di più i pericoli tendono come ogni problema a a essere transnazionali e come può essere efficace solo una collaborazione multilaterale". Lo ha detto Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, parlando al Forum di Villa d'Este. "Lo registriamo sul fronte vaccini: la risposta a uno shock esogeno e inatteso non poteva che provenire da un ventaglio di iniziative, nazionali, locali e europee. Ciascuno di questi tre livelli è indispensabile, così come nessuno di questi tre livelli non è considerato sufficiente da solo".