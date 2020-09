Ue: Gentiloni, 'bene monito Mattarella su ambizione e Recovery Fund'**

05 settembre 2020 a

a

a

Cernobbio, 5 set. (Adnkronos) - Il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, ha apprezzato il monito del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ad andare avanti con rapidità sul Recovery Fund. "Penso che sia molto importante l'invito del presidente della Repubblica a continuare", ha detto ai giornalisti a margine del Forum Ambrosetti.

"Io credo che il presidente abbia sottolineato - ha aggiunto - il carattere straordinario di quello che le istituzioni europee sono riuscite a fare in questi sei mesi dopo le iniziali difficoltà ma con una reazione che il presidente ha definito un cambio di paradigma".

Non si tratta solo, secondo Gentiloni, "di gestire e attuare le decisioni che sono state prese in questi mesi straordinari, ma si tratta anche di proseguire nell'ambizione. Il presidente ha parlato anche della prossima conferenza sul futuro dell'Europa, della possibilità di affrontare dei nodi delle istituzioni europee che non sono stati risolti purtroppo negli ultimi dieci, quindici anni", ha concluso.