05 settembre 2020

Roma, 5 set. (Adnkronos) - Su Alitalia "abbiamo anche posto le basi con un nuovo management per una newco che non sia più carrozzone dello Stato. Ad e presidente sono persone di valore. Vogliamo snellire, con razionalità, in alcuni rami e settori, non voglio allarmare i sindacati. Dobbiamo procedere spediti".