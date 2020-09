L.elettorale: Conte, 'principio preferenze mi piace'

05 settembre 2020 a

a

a

Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Innanzitutto auspico una legge elettorale come quella frutto dell'accordo di maggioranza: a me la sfiducia costruttiva piace molto. Se si arriva alle preferenze non la vedo negativa, ci arriverei successivamente". Lo afferma il premier Giuseppe Conte, alla festa del Fatto quotidiano. "In passato abbiamo avuto scambi elettorali, clientelismo, ci sono state distorsioni, ma il principio delle preferenze mi piace", aggiunge.