Regionali: Conte, 'governo andrà avanti, lavoriamo per ricostruzione'

Roma, 5 set. (Adnkronos) - "E' chiaro che le forze di maggioranza le vedo in difficoltà in questa competizione elettorale. Il centrodestra si presenta unito, riesce a farsi trovare puntuali agli appuntamenti elettorali" mentre le "forze di maggioranza vanno in ordine sparso. Bisogna tenere conto di questo", un dato che rende la "lotta impari". Ma sull'impatto sulla sopravvivenza del governo "ritengo di no", che non ci saranno contraccolpi. "Qui abbiamo prospettive di lavorare per la ricostruzione, andremo avanti". Lo dice il premier Giuseppe Conte, intervenendo alla festa del Fatto quotidiano.

Conte torna anche sull'appello, fatto a inizio estate, per affrontare uniti le regionali. Il mio appello è stato da alcuni frainteso - dice - mentre è stato un appello al dialogo tra forze di maggioranza che stanno sperimentando un.'esperienza di governo insieme. Va fatto e continuerò anche a farlo in futuro. Stiamo lavorando sempre meglio, è chiaro che sia auspicabile ci sia una continuità anche a livello territoriale. Non sono riuscito" nell'intento di vedere le forze di maggioranza unite alle prossime regionale, "ne prendiamo atto, ma la direzione di marcia deve essere quella".