Milano: De Corato, 'pioggia di multe in arrivo con nuovi autovelox'

Milano, 6 set. (Adnkronos) - "Pioggia di multe in arrivo sugli automobilisti milanesi. L'assessore comunale alla mobilità Marco Granelli ha annunciato che grazie al nuovo Codice della strada previo ok del Prefetto si potranno mettere autovelox per ridurre la velocità anche nelle strade urbane di quartiere e locali". Lo sottolinea il milanese Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza della Regione Lombardia.

"Siate pronti", ammonisce. "Tra nuovi autovelox in città, limite di velocità a 30 km/ora, piste ciclabili pericolosissime che si continuano a realizzare nonostante le proteste dei cittadini e la robusta promozione dei monopattini che scorrazzano liberamente senza regole e con pochissime multe, il Comune di Milano ha ingaggiato una guerra ideologica contro gli automobilisti".

Secondo l'ex vicesindaco di Milano, "si tratta di un finto ecologismo che ha lo scopo di fare cassa e verso il quale persino dagli ambientalisti storici hanno chiesto più moderazione".