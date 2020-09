Costa Deliziosa, "Crociera che tocca solo porti italiani grande opportunità"

07 settembre 2020 a

Trieste, 7 set. (Adnkronos) - “È un momento storico ed emozionante. Rappresenta la reale ripartenza. Spero che i nostri ospiti possano godere di questa nuova esperienza e che noi possiamo raccogliere nuove opportunità”. A dirlo, a margine delle operazioni di imbarco dei quasi cinquecento passeggeri di Costa Deliziosa per la sua prima partenza da Trieste, è Massimo Brancaleoni, Senior Vice President World Wide Sales di Costa Crociere.

“Avere una crociera che tocca solo porti italiani è una grande opportunità a cui non avevamo pensato prima. Ma se fosse un prodotto straordinario per promuovere la nostra bella Italia e per tutti i crocieristi del mondo? Dobbiamo guardare, all'interno di questo ecosistema così perturbato, a nuove opportunità per crescere con vigore e con più forza. Per essere più bravi di quanto non siamo stati in passato”.

“Le parole chiave sono responsabilità e progressività: vogliamo imparare e questa è una crociera di ‘warm-up' che ci aiuterà sia dal punto di vista dei protocolli che per capire la qualità dell'offerta che daremo ai nostri ospiti. In questo periodo abbiamo avuto tempo di pensare al nostro futuro, spesso non accade perché si è vittima di ingranaggi in cui si fanno le cose del quotidiano. Ci siamo fermati e abbiamo riscritto il futuro della nostra compagnia all'interno di un ambiente che è molto cambiato. Abbiamo messo a frutto il nostro tempo per far diventare la nostra compagnia ancora di maggior successo”, conclude Brancaleoni.