Indagine Kaspersky: i risultati anonimi dei test dei training sulla cybersecurity rivelano dipendenti troppo fiduciosi delle loro competenze

(Milano, 7 settembre 2020) - I partecipanti al training gratuito proposto da Kaspersky e Area9 su sicurezza informatica e lavoro da remoto hanno fornito risposte corrette il 66% delle volte. Tuttavia, anche quando gli studenti hanno dato risposte sbagliate, si sono dimostrati fiduciosi nelle loro competenze. Gli obiettivi di apprendimento più difficili si sono rivelati quelli legati alle macchine virtuali, agli aggiornamenti del software e alle ragioni per cui le persone dovrebbero utilizzare le risorse IT aziendali anche quando lavorano al di fuori dell'ufficio.

L'analisi anonima dei risultati sul livello di apprendimento ha rivelato come i dipendenti impegnati a lavorare da remoto sopravvalutino il livello delle proprie conoscenze di base sulla sicurezza informatica. Nel 90% dei casi in cui gli studenti avevano selezionato una risposta sbagliata valutavano la sua correttezza con espressioni come"lo so" o "penso di saperlo".Questa informazione è emersa grazie alla metodologia adaptive learning che chiedeva agli studenti, non solo di rispondere alle domande del test, ma anche di valutare il loro livello di fiducia nelle risposte date.

Lo studio ha anche identificato gli obiettivi di apprendimento più difficili. Tra questi è emerso che la ragione per la quale si utilizzano le macchine virtuali, sia quella più critica, infatti,il 60% delle risposte su questo argomento erano sbagliate. Mentre il 90% degli intervistati rientra nella categoria "incompetenza inconscia”, ovvero l'estrema convinzione di aver scelto la risposta o l'opzione giusta.

Quando è stato chiesto agli studenti di rispondere alle domande sulle ragioni per cui i dipendenti che lavorano da casa dovrebbero utilizzarele risorse IT aziendali (come la posta e i servizi di messaggistica o il cloud storage), più della metà delle risposte (52%) non erano corrette. L'88% dipendenti pensadi aver risposto correttamente. Quasi la stessa percentuale di errori (50%) è stata commessa quando si sono trovati a dover rispondere ad una domanda su come installare gli aggiornamenti software. In questo caso, una sconcertante maggioranza del 92% di coloro che hanno fornito risposte errate era convinto di avere le competenze necessarie.

"Se i dipendenti non riconoscono le azioni rischiose o il pericolo quando, ad esempio, archiviano documenti sensibili nella memoria personale, è improbabile che chiedano consigli ai reparti IT. È difficile cambiare questo atteggiamento perché si tratta di abitudini consolidateche non consentonodiriconoscere i rischi associati. Di conseguenza, l'"incompetenza inconscia" è uno dei problemi più difficili da identificare e risolvere con una formazione sulla sicurezza", ha commentato Denis Barinov, Head of the Kaspersky Academy.

