Migranti: Meloni, 'governo si sveglia e scopre blocco navale'

Roma, 7 set. (Adnkronos) - Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese dichiara che l'unico modo per fermare gli sbarchi di immigrati clandestini sulle nostre coste è il blocco delle partenze di barche e barconi. Diamo il buongiorno al governo che si è (forse) svegliato dal suo torpore e comincia a capire la storica proposta di Fratelli d'Italia: Blocco navale, in accordo con le autorità libiche e tunisine per impedire la partenza dei barconi e fermare le morti in mare. Piano piano ci arriveranno pure il Pd e il M5S". Lo scrive su Facebook Giorgia meloni, presidente di Fratelli d'Italia.