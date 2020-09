09 settembre 2020 a

Roma, 9 set. (Adnkronos) - "Il coronavirus c'è, non possiamo far finta di niente. E' un problema, va gestito, non è la fine del mondo, non è uno scherzo. E' un problema, ma meno drammatico della guerra mondiale e del terrorismo islamico". Lo ha affermato Matteo Renzi, ospite di 'Coffe break' su La7.