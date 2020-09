Ocse: a luglio disoccupazione scende al 7,7%

09 settembre 2020 a

Roma, 9 lug. (Adnkronos) - La disoccupazione nell'area dell'Ocse è scesa dall'8% di giugno al 7,7% a luglio. Tuttavia resta superiore di 2,5 punti percentuali al livello di febbraio ossia prima che l'emergenza Coronavirus colpisse il mercato del lavoro. Lo rende noto in un comunicato l'Ocse. Nell'area dell'euro la disoccupazione è cresciuta per il quarto mese consecutivo attestandosi al 7,9% dal 7,7% di giugno e dal 7,3% di febbraio. In Italia la disoccupazione è salita dal 9,3% di giugno al 9,7% a luglio.

La disoccupazione giovanile nell'area dell'Ocse è scesa dal 16,8% di giugno al 16,2% a luglio (+4,9 punti percentuali rispetto a febbraio) mentre nell'area dell'euro è salita dal 17,2% al 17,3% a luglio. In Italia è salita dal 29,6% al 31,1%.