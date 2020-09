Ue: Conte, 'su Recovery plan coinvolgeremo Parlamento e opposizioni'

11 settembre 2020 a

Roma, 11 set. (Adnkronos) - Sul Recovery plan da predisporre per accedere ai fondi Ue "dobbiamo avviare un dialogo con il Parlamento. Dobbiamo trovare il metodo per approntare questo Piano Nazionale coinvolgendo il Parlamento e tutte le forze politiche, comprese le opposizioni". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento alla presentazione del rapporto annuale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con parole rivolte, in particolare, alla presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, tra i presenti all'evento.