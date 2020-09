Dogane: Conte, 'zone franche per attrarre investimenti'

11 settembre 2020 a

Roma, 11 set. (Adnkronos) - "La realizzazione di zone economiche speciali e zone franche doganali può essere uno strumento efficace per attrarre investimenti e sviluppo e per incoraggiare le imprese virtuose a investire in Italia, grazie ad agevolazioni fiscali e a semplificazioni amministrative". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla presentazione del Libro Blu 2019 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.