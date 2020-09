Dogane: Conte, 'cooperare a vari livelli per tutelare Made in Italy'

11 settembre 2020 a

Roma, 11 set. (Adnkronos) - "Fondamentale per il sistema Paese è il ruolo di controllo preventivo, di intelligence e di investigazione che l'Agenzia" delle Dogane "svolge, in sinergia con i vari livelli istituzionali. Fondamentale promuovere legalità e trasparenza attraverso la stretta cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti. La cooperazione costituisce la chiave per governare i flussi finanziari e commerciali, reprimere le azioni illegali di contrabbando, contraffazione, traffico di stupefacenti, riciclaggio e proteggere un brand che a noi è molto caro, il Made in Italy". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla presentazione del Libro Blu 2019 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

"Il presidio del commercio internazionale - attraverso azioni di investigazione, intelligence, ispezioni negli spazi doganali e, su delega dell'Autorità giudiziaria, sull'intero territorio - è decisivo per prevenire gli illeciti, come la 'sotto-fatturazione', il contrabbando, la contraffazione", ha rimarcato ancora il presidente del Consiglio.