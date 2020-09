Alla scoperta del guadagno dei bookmakers: non solo scommesse

11 settembre 2020 a

(Roma, 11/09/2020) - Roma, 11/09/2020 - In un sistema finanziario altalenate, sono diversi i settori economici che hanno subito negli ultimi anni impatti negativi, anche a causa dell'emergenza sanitaria. In controtendenza, una delle poche realtà è quella del settore del gioco online e delle scommesse sportive. Ma come funzionano i siti di bookmakers? Come avviene il loro guadagno? Di seguito si andranno a valutare i singoli aspetti, considerando l'andamento del settore nel 2019-2020 e quali sono i bonus che si possono ottenere.

Il guadagno dei bookmakers

Il settore del gioco online comprende i siti di scommesse sportive e quelli di casinò online con una vasta gamma di attività e che permettono quindi ad un utente di puntare i propri soldi in modo diverso, tra divertimento e guadagno. In questa realtà si colloca la figura del bookmaker ovvero la società che gestisce il sito e offre i vari servizi a pagamento o le quote di una determinata manifestazione sportiva.

I dati dell'organo di controllo italiano, l'ADM, ovvero l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, conosciuto fino a pochi mesi fa con la sigla AAMS, sono indicativi per sottolineare come questo settore sembra non subire gli effetti del rallentamento economico. Basta considerare che nel 2019 il fatturato del gioco online si è aggirato intorno ai 900 milioni di euro, con un incremento che supera il 12% rispetto all'anno precedente e come si rileva dai primi dati del 2020 sembra confermare il trend positivo.

I bonus principali nelle scommesse

Se si vuole accedere a un servizio di scommesse e di giochi online offerto da un bookmaker, basterà dedicare alcuni minuti, valutando in primo luogo quale possa essere il sito che si adatta alle proprie esigenze e compilando il format richiesto per la registrazione.

Requisito indispensabile è quello di essere maggiorenne e di disporre di un sistema di pagamento digitale come carta di debito, carta di credito, prepagata o Paypal per trasferire il denaro necessario al gioco.

Iscriversi è anche molto vantaggioso, infatti si deve considerare che ogni bookmakers offre una serie di premi che verranno definiti con il termine di bonus e che hanno il fine di invogliare un utente a registrarsi e a iniziare a giocare. Si può considerare il bonus come una sorta di incentivo al gioco e non un regalo. Infatti, per ottenerlo si dovrà eseguire un'azione specifica.

Questo sistema offre un doppio risultato: da un lato si offre una promozione a vantaggio del cliente, mentre dall'altro si otterrà un ritorno economico da parte del bookmaker. Per capire questi due aspetti di seguito si considerano le diverse tipologie di bonus presenti:

• Bonus di benvenuto: definito anche con il termine di "welcome bonus", consiste in un credito che si otterrà nel momento in cui si effettua l'iscrizione al sito. È importante considerare che questa tipologia di bonus si attiva con la semplice registrazione alla piattaforma e come tale non richiede un deposito. Naturalmente non si potrà prelevare la somma di denaro ricevuta, il quale è un credito che dovrà essere impiegato solo ed esclusivamente all'interno del sito del bookmaker.

• Bonus di deposito: è una somma di denaro che si ottiene come incentivo nel momento in cui si esegue un versamento. L'idea di questo bonus è finalizzata quindi a spingere un utente non solo a registrarsi, ma a versare una somma di denaro al fine di ottenere una specifica percentuale di credito dal bookmaker. In base alle normative dell'ADM, ogni piattaforma dovrà essere molto specifica nell'offrire questa tipologia di bonus, indicando la percentuale di credito in rapporto al versamento, il tetto massimo erogabile e la scadenza. Inoltre, il bonus non sempre viene erogato al primo versamento, ma in alcuni casi saranno necessarie un certo numero di giocate, oppure di eseguire più di un deposito.

• Bonus di ricarica: è un'offerta che viene presentata dal bookmaker per invogliare i clienti, che non hanno utilizzato il sito per diverso tempo, a ottenere un credito effettuando una ricarica. Il bonus quindi si attiva con un deposito che avviene dopo un periodo di inattività dell'utente e potrà prevedere anche delle percentuali che si incrementano se vengono effettuati dei versamenti successivi.

• Bonus Cashback: ottenere un guadagno effettuando una spesa è la base del sistema cashback il quale offre la possibilità di ottenere un ritorno economico anche quando non si vince una scommessa. Il bonus potrà essere applicato sulla singola operazione oppure a fine della settimana o del mese e prevede quindi una percentuale che verrà restituita al cliente, che può andare dal 10% al 50% sulle somme investite in una scommessa perduta. Anche in questo caso si prevedono da parte del bookmaker una serie di vincoli, come tipologie di scommesse e una tempistica per utilizzarlo.

• Bonus fedeltà: offrire servizi sempre più esclusivi ai propri clienti VIP è il motivo per cui i siti di scommesse hanno introdotto il bonus fedeltà. Infatti, si potranno ottenere una serie di vantaggi come offerte esclusive, maggior percentuali di guadagno, eventuali promozioni e punti da accumulare per acquisire premi.

• Top Up Bonus: è un credito che si ottiene nel momento in cui, aderendo alla specifica promozione, si riuscirà a ottenere una vincita. Il bonus quindi consiste in una percentuale che può raggiungere anche il 50% di quanto guadagnato e che si aggiungerà ai soldi ottenuti.

• Bonus dei concorsi a premi: infine si avrà l'opportunità anche di ottenere un bonus nel momento in cui si partecipa a uno specifico concorso a premi o a una promozione offerta, ottenendo quindi un controvalore in denaro oppure dei punti da spendere.

Come guadagnano i bookmakers

Per rispondere a questa domanda si dovrà considerare che dietro a un sito di gioco online sono presenti una serie di fattori. Infatti, i diversi calcoli che determinano le quotazioni delle scommesse sono il prodotto di software digitali, che sfruttano specifici algoritmi nel valutare le probabilità di vincita e le eventuali percentuali, ma al contempo anche di competenza da parte di personale esperto nel settore del gioco, che effettuerà previsioni sulle scommesse dei clienti.

Vediamo di seguito come si ottiene il guadagno oltre all'utilizzo dei bonus:

• commissioni: il primo aspetto che si deve valutare è che ogni volta che si effettua una scommessa, il bookmaker applica una commissione che viene definita con il termine overround, la quale verrà acquisita in automatico nel momento in cui si piazza la propria puntata;

• variazione delle probabilità: ogni scommessa prevede una percentuale di vincita o di perdita che può variare in base alle scelte del bookmaker. Per esempio, se si ipotizza una sommessa tra due squadre, di cui quella A considerata la favorita e la B la sfavorita, le percentuali di vincita varieranno ottenendo un guadagno inferiore se si punta sulla A e maggiore sulla B;

• scommesse sbagliate: è un dato di fatto, ma la maggior parte delle scommesse che viene effettuata dagli utenti è sbagliata e come tale non determina un profitto per l'utente ma offre al bookmaker ampi margini di guadagno;

• quotazioni migliori: la diffusione delle piattaforme di bookmakers online ha portato alla possibilità da parte di un utente di iscriversi a più di una e valutare quale siano le quotazioni migliori. Per questo un altro aspetto che è determinate per il guadagno dei siti online di scommesse è quello di offrire eventuali prezzi più accattivanti aumentando il numero di puntate.

Sitiscommesse24.com è il portale italiano di riferimento per i bookmakers stranieri. Si propone un'esperienza di gioco altamente certificata, assieme all'offerta continua di notizie sempre aggiornate, di guide ai migliori bonus e quote, con anche recensioni sempre aggiornate sui nuovi bookmakers.

