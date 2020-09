Scuola: verso annullamento messaggio Conte a Domenica In

11 settembre 2020 a

Roma, 11 set. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, a Palazzo Chigi si starebbe in queste ore valutando di annullare la partecipazione del premier Giuseppe Conte a Domenica In, dove il presidente del consiglio sarebbe intervenuto domenica 13 -alla vigilia del suono della campanella in molte regioni del Paese- con una breve registrazione, una manciata di minuti, per augurare agli studenti un buon inizio anno. Dopo il polverone sollevato dalle opposizioni -Matteo Salvini in testa- si andrebbe verso l'annullamento della presenza di Conte, per evitare polemiche sulla scuola in un momento così delicato.