Pneumatici stagionali o per tutte le stagioni? Ecco come scegliere il modello più performante per la tua auto

Milano, 12 Settembre 2020 - Gli pneumatici giusti possono cambiare completamente la manovrabilità dell'auto, dalla velocità con cui si ferma in risposta alla frenata, alla fluidità delle curve. Tuttavia, un proprietario medio del veicolo potrebbe non sapere abbastanza sulle diverse opzioni di pneumatici in commercio, ed essere in grado di prendere la decisione migliore per la sua auto.

Uno dei dilemmi più comuni sugli pneumatici è se acquistare pneumaticistagionali, come quelli estivi e invernali o pneumatici per tutte le stagioni.

Pneumatici stagionali: le diverse opzioni

Diversi tipi di pneumatici sono progettati per funzionare bene in condizioni specifiche. Ad esempio, gli pneumatici invernali sono specializzati per la guida in condizioni di bagnato e freddo. I battistrada delle soluzioni di gomme invernali hanno lo scopo di aiutare i conducenti a guidare nella neve, nel ghiaccio e in altre forme di precipitazioni sdrucciolevoli che potrebbero causare problemi seri ai normali pneumatici.

Ci sono tre differenze fondamentali tra i pneumatici estivi e quelli invernali: la loro struttura, il loro contenuto di gomma e il loro battistrada.

Gli pneumatici invernali contengono più gomma naturale, che mantiene la loro flessibilità quando fa freddo. Più sono morbide, migliore è la tenuta dei pneumatici sulla superficie stradale, migliorando l'aderenza e la maneggevolezza. A differenza degli pneumatici estivi, che con il freddo si induriscono rapidamente, quelli invernali danno il loro meglio sotto i + 7 ° C.

Gli pneumatici invernali hanno anche migliaia di minuscole scanalature (o "lamelle") che servono a disperdere l'acqua e prevenire l'aquaplaning. Queste scanalature mordono neve, nevischio e ghiaccio per un'aderenza su strada ottimale.

Hanno anche battistrada profondi che consentono l'accumulo di fango nelle cavità. Stranamente, nulla fa presa sulla neve e sulla neve e la neve compatta rafforza ulteriormente l'aderenza e la trazione per mantenere il veicolo in movimento su strade innevate o ghiacciate.

Gli pneumatici estivi, chiamati anche pneumatici ad alte prestazioni, offrono la massima aderenza su strada in condizioni asciutte e calde. Questi sono stati originariamente progettati per veicoli ad alte prestazioni piuttosto che per una stagione specifica. Tuttavia, le gomme estive sono diventate una scelta più comune per i veicoli personali piuttosto che solo per le sole auto di lusso e da corsa grazie alle loro prestazioni eccezionali.

Questi pneumatici presentano un disegno del battistrada specializzato e una profondità leggermente inferiore che gli conferisce alta reattività, frenata rapida, curve strette.

Pneumatici per tutte le stagioni

Gli pneumatici per tutte le stagioni sono progettati specificamente per ridurre la quantità di cambio ruote che il guidatore medio deve fare nel corso dell'anno. Questi pneumatici sono progettati per buone prestazioni sia sull'asciutto che sul bagnato, ma offrono anche una migliore trazione sulla neve.

Il loro design del battistrada incentrato sulla moderazione offre ai conducenti comfort e maneggevolezza adatti alla maggior parte dei veicoli personali, compresi furgoni e auto familiari. Ottime prestazioni sono garantite nella maggior parte delle condizioni meteorologiche e rispetto alle stagionali la durata complessiva è maggiore.

In climi particolarmente caldi, gli pneumatici per tutte le stagioni non forniscono la stessa trazione degli pneumatici estivi a causa dei battistrada relativamente profondi e del design scanalato. Quindi anche nel caso di utilizzo sistematico e preferenziale di pneumatici per tutte le stagioni, quando si raggiungono zone particolarmente calde può essere utile sostituirli con quelli specifici.

Quali sono i vantaggi di questa scelta

Il vantaggio degli pneumatici per tutte le stagioni è che si possono utilizzare tutto l'anno. Sono composti da una miscela di gomma che si adatterà alle alte temperature così come a quelle inferiori a 0 ° C. Questo pneumatico evita all'automobilista di dover alternare pneumatici estivi e invernali alla fine di ogni stagione.

Per coloro che viaggiano spesso in paesi in cui gli pneumatici invernali sono obbligatori (come la Germania in particolare), sono autorizzati gli pneumatici per tutte le stagioni.

Quali sono invece gli svantaggi

Il principale svantaggio dello pneumatico per tutte le stagioni è che non sarà mai così efficiente come uno pneumatico estivo in condizioni di eccessiva aridità, e mai come uno pneumatico invernale su strade innevate o ghiacciate. Tuttavia, sono sempre più performanti e gli stessi produttori hanno compreso appieno la sfida dello sviluppo di questi pneumatici che sono maggiormente apprezzati dagli utenti. Ovviamente se si è sottoposti regolarmente a condizioni invernali rigide, sarà meglio optare per pneumatici invernali che offriranno una sicurezza ottimale in termini di aderenza e frenata su neve e ghiaccio.

Come si riconosce uno pneumatico per tutte le stagioni

Uno pneumatico per tutte le stagioni è riconoscibile dalla marcatura M + S sul fianco (Mud and Snow). Su alcuni modelli è presente anche una seconda marcatura: 3PMSF (fiocco di neve a tre picchi di montagna) che indica che questi pneumatici sono approvati per l'inverno. È questo 2 ° marchio che certifica le prestazioni testate in condizioni invernali.

Altre variabili da considerare prima dell'acquisto di un nuovo pneumatico

Produttore e marchio

Quando si tratta di acquistare nuovi pneumatici un buon punto di partenza è prendere in considerazione l'acquisto dello stesso brand fornito con l'auto.

Se ti piace il modo in cui la macchina si guida acquista gli pneumatici di primo equipaggiamento con cui è arrivata la tua auto. Questa è l'opzione più semplice: poiché gli pneumatici sono stati progettati specificatamente per la tua auto, dunque sai che si adattano bene. Puoi scoprire quali pneumatici sono stati forniti con la tua auto consultando il manuale della casa automobilistica o effettuando una rapida ricerca sul sito web di un rivenditore di pneumatici online.

Ma se vuoi cambiare le caratteristiche di guida della tua auto, dovrai fare un po' più di ricerca.

Dimensioni pneumatici

Se acquisti gli pneumatici online, puoi trovare facilmente la misura del tuo pneumatico sul sito web indicato pocanzi. Basta inserire l'anno, la marca e il modello della tua auto e troverai le dimensioni degli pneumatici e un elenco di quelli che corrispondono alle dimensioni e funzioneranno per la tua auto.

Maneggevolezza e comfort

Non basta che gli pneumatici siano solo della misura giusta, ma bisogna che ottimizzino anche la manovrabilità e la capacità di frenata della vettura. Infine, cerca pneumatici che riducano il rumore della strada e offrano una guida confortevole.

