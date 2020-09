Gilet gialli di nuovo in piazza, a Parigi tensioni e scontri

12 settembre 2020 a

Parigi, 12 set. (Adnkronos) - Primi scontri a Parigi nelle manifestazioni indette in diverse città del paese dai gilet gialli. A riportarlo sono i media francesi, precisando che nel corteo che sfila ad avenue de Wagram, i manifestanti affrontano le forze dell'ordine e diversi incidenti sono in corso. Finora 154 persone sono state interpellate dalla polizia, 27 sono in stato di fermo. Calmo invece il corteo che è partito da Place de la Bourse.

Nella capitale l'appuntamento è stato convocato sugli Champs-Élysées, place de la Bourse, place Wagram e place Saint-Pierre, ai piedi della Basilica del Sacro Cuore a Montmartre. La prefettura ha vietato raduni sugli Champs-Élysées, intorno all'Eliseo, alla sede dell'Assemblea Nazionale o Matignon. Una trentina di fermate della metropolitana e della rete di trasporto ferroviario urbano e suburbano Rer sono inaccessibili da questa mattina alle 5.

Alle 11 la polizia aveva già fermato 81 persone e fatto 17 verbalizzazioni. Ad indicarlo è stata la prefettura della capitale francese spiegando che la maggior parte degli interventi è scattata prima dell'inizio delle dimostrazioni, con controlli che hanno portato al ritrovamento di una serie di oggetti, tra cui un cacciavite, un passamontagna, dei coltelli, un arco, una piccozza ed un tronchese.