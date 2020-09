Fondi Lega: Perantoni (M5S), 'spazzacorrotti e trojan sono efficaci'

12 settembre 2020 a

Roma, 12 set. (Adnkronos) - “L'inchiesta sui fondi della Lega, ancora una volta, dimostra l'efficacia della riforma Bonafede, la cosiddetta ‘spazzacorrotti', che ha introdotto l'uso del Trojan nelle indagini contro la corruzione. Una riforma che ha rappresentato un vero e proprio salto di qualità, nonostante molti abbiano provato a fermarla”. Lo afferma Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia di Montecitorio e deputato M5S.

“Non sappiamo -aggiunge- se verrà accertato che i commercialisti finiti in carcere lavorassero effettivamente per conto proprio oppure per procurare fondi neri alla Lega. Vedremo quale sarà l'esito del lavoro di inquirenti e magistrati ma in ogni caso sembra appurato che soldi pubblici -800mila euro- siamo stati dirottati sui conti personali dei due commercialisti nominati dalla leadership leghista custodi delle casse dei gruppi di Camere e Senato. Dopo la scomparsa dei 49 milioni, la vicenda rafforza i dubbi sull'opacità della classe dirigente che Salvini ha voluto attorno a sè”.