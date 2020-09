12 settembre 2020 a

a

a

Bari, 12 set. (Adnkronos) - "Il Pd ci dice perché fate perdere la sinistra e non votate Emiliano? Noi diciamo: perché fate scomparire la sinistra e non votate Scalfarotto?" Lo ha affermato Carlo Calenda, in occasione di una manifestazione a Bari a sostegno della candidatura alla presidenza della Regione Puglia di Ivan Scalfarotto.