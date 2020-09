12 settembre 2020 a

a

a

Bari 12 set. (Adnkronos) - "Se non si fossero combattute le battaglie minoritarie il mondo sarebbe ancora al Medio Evo. E' il tempo di rimetterci in marcia, l'Italia è sempre più forte di chi la vuole debole". Lo ha affermato Carlo Calenda, in occasione di una manifestazione a Bari a sostegno della candidatura alla presidenza della Regione Puglia di Ivan Scalfarotto.