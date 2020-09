Omofobia: Meloni, 'pena esemplare per schifoso assassino Maria Paola'**

13 settembre 2020 a

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Un pensiero e una preghiera per Maria Paola, strappata alla vita a 20 anni per mano di suo fratello. Tanta la violenza che si cela dietro questa inaccettabile morte: da quella contro gli omosessuali e quella sulle donne. Ma anche quella indegna idea che una donna non possa scegliere per sé stessa e che abbia bisogno del permesso di qualcuno per essere libera". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, commentando la morte di Maria Paola Gaglione, una ragazza di 20 anni uccisa dal fratello che non ne accettava il compagno transessuale.

"C'é una violenza atroce che dilaga tra i giovani e che continua a sfociare in simili episodi - incalza Meloni - Un inaccettabile degrado che abbiamo il dovere di arginare al più presto. Lo Stato deve tornare a farsi sentire e dare il messaggio chiaro che la violenza non è tollerata e chiunque la pratichi ne dovrà rispondere davanti alla legge.Ora pena esemplare per questo schifoso assassino".