Lecco: due feriti in sparatoria a Olginate, uno è grave

13 settembre 2020 a

a

a

Milano, 13 set. (Adnkronos) - Una persona è rimasta gravemente ferita nel corso di una sparatoria a Olginate, in provincia di Lecco. Diversi i colpi di pistola esplosi poco prima delle 14 da un uomo che si è dato alla fuga e ora è ricercato da carabinieri e polizia. L'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, riferisce di due diversi episodi in due diverse vie del paese. La prima vittima è stata portata in gravi condizioni all'ospedale, mentre un'altra persona è riuscita a rifugiarsi all'interno di un condominio.