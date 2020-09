Fondi Lega: Salvini, 'assolutamente tranquillo, cercano soldi anche su Saturno'**

13 settembre 2020 a

Roma, 13 set. (Adnkronos) - Sull'ultima inchiesta che ha coinvolto la Lega "Sono assolutamente tranquillo. Da anni c'è qualcuno che cerca soldi in Russia, a Panama, a San Marino, in un sottomarino, ma niente... Semplicemente, i soldi non ci sono, i soldi la Lega li chiede ogni anno ai cittadini e alle imprese oneste che vogliono darci una mano, e ai parlamentari che li mettono di tasca propria". Così il leader della Lega Matteo Salvini, ospite dello speciale L'Aria che tira su La7.