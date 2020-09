Como: sequestrato appartamento da 115mila euro a sorvegliato speciale

14 settembre 2020 a

Milano, 14 set. (Adnkronos) - Sequestrato un intero appartamento del valore di 115 mila euro a carico di un sorvegliato speciale. E' successo a Cantù, in provincia di Como, dove i finanzieri della compagnia di Olgiate Comasco hanno approfondito la posizione economica e patrimoniale di un pregiudicato, sottoposto in via definitiva alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e quindi obbligato, in base al Codice delle leggi antimafia, a comunicare, al Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di finanza, tutte le variazioni patrimoniali con valore superiore a 10.329,14 euro.

Le indagini hanno invece mostrato come il sorvegliato speciale, pur avendo concluso operazioni economiche per un importo complessivo di oltre 115mila euro, non aveva effettuato alcuna comunicazione.

I militari dopo aver appurato che l'uomo non svolgeva alcuna attività lavorativa in grado di poter giustificare l'acquisto di un'intera abitazione, hanno proceduto a deferirlo alla procura di Como che ha richiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari il decreto di sequestro preventivo dell'immobile.