Milano, 14 set. (Adnkronos) - Incendio in un appartamento in via Pier Francesco Cittadini a Milano, il bilancio è di una vittima. Le fiamme sono divampate intorno alle 2 in un abitazione al quinto piano di un condominio. Quando i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme e a entrare nell'appartamento hanno trovato il cadavere. Non si conoscono ancora le cause che hanno generato il rogo.