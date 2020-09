Milano: pregiudicato trovato con pistola e 80 cartucce, arrestato (2)

14 settembre 2020 a

(Adnkronos) - Nella stessa attività, che ha visto l'esecuzione di altre tre perquisizioni in materia di armi, sempre a Quarto Oggiaro, in via Capuana, nei locali destinati alla raccolta temporanea dei rifiuti di uno stabile è stata trovata e sequestrata una seconda pistola semiautomatica Glock con matricola abrasa e quindi clandestina, completa di caricatore e cartucce. Infine, poco distante, in via Longarone, i poliziotti hanno trovato in strada un bossolo esploso. Sono in corso accertamenti anche della polizia Scientifica.