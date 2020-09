Scuola Mattarella, 'programmare reclutamento insegnanti, sia professione qualificante'

14 settembre 2020 a

a

a

Vo' Euganeo (Pd), 14 set. (Adnkronos) - "Dobbiamo investire nella scuola, a partire da un'adeguata programmazione del reclutamento del personale, da alcuni anni carente. Dobbiamo fare in modo che i migliori laureati abbiano come obiettivo l'insegnamento. Professione di valore e gratificante, che deve riscuotere il dovuto riconoscimento sociale". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'apertura dell'anno scolastico a Vo' Euganeo.