Scuola: Mattarella, 'diritto alla studio insieme a diritto alla salute'

Vo' Euganeo (Pd), 14 set. (Adnkronos) - "La riapertura" della scuola "avrà inevitabilmente un carattere di gradualità ma con l'obiettivo, irrinunciabile, di assicurare la piena realizzazione del diritto allo studio, ivi incluso il tempo pieno che, per molti alunni e tante famiglie, è strumento di eguaglianza e garanzia di opportunità. Occorre mantenere un adeguato livello di precauzione finché non cesserà la grande pericolosità del virus. Il diritto allo studio dovrà procedere di pari passo con il diritto alla salute". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'apertura dell'anno scolastico a Vo' Euganeo.