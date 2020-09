Fiere: Mercato Ortofrutticolo di Cesena, bilancio positivo a Macfrut Digital

14 settembre 2020 a

Cesena 14 set. (Adnkronos/Labitalia) - “Il nostro giudizio su Macfrut Digital? Positivo. Ci sono elementi da migliorare, tuttavia contatti ne abbiamo avuti. Per certi aspetti addirittura più dell'evento fisico”. A dirlo è l'amministratore unico di For Mercato Ortofrutticolo di Cesena, Alessandro Giunchi, a bilancio della prima fiera digitale dedicata all'ortofrutta svoltasi dall'8 al 10 settembre. “Quello che abbiamo notato - prosegue Giunchi - è stato l'alto numero di contatti esteri. Abbiamo avuto incontri di business con operatori di Cile, Egitto, Colombia, Kenya e alcuni dall'Europa. Sono semi che sono stati gettati e che nei prossimi mesi vedremo se si concretizzeranno. Quello che importa è fare conoscere il Mercato di Cesena a una platea più vasta, addirittura internazionale con un costo neanche paragonabile e un evento fisico”.

Non sono mancate alcune problematiche. “In particolare nella mattina del primo giorno - ammette - quando abbiamo faticato negli incontri B2b per questioni tecniche poi risolte, mentre in alcuni casi gli operatori con cui avevamo incontri non si sono presentati, anche se questo devo dire è un aspetto anche delle fiere fisiche”.

La soddisfazione di Giunchi arriva poi dall'essersi presentati insieme ai mercati di Bologna, Parma e Rimini: “Noi avevamo uno stand come For e un altro in collettiva insieme a quattro mercati regionali. Abbiamo dato l'idea di una Emilia Romagna capace di offrire una rete di centri agroalimentari e mercati all'ingrosso di grande valore per il sistema economico regionale. Insieme offriamo una superficie di 437.000 mq, 260 aziende agricole che commercializzano direttamente, 68 aziende grossiste e Op, 4.100.000 quintali merce commercializzata. Si tratta di un progetto di rete per favorire la cooperazione e l'interazione di strategie sul piano commerciale e organizzativo. Macfrut Digital è stato un punto di partenza”.