Scuola: al via riunione Conte-ministri, presenti anche Arcuri e Borrelli

Roma, 14 set. (Adnkronos) - E' iniziata, a Palazzo Chigi, la riunione con il premier Giuseppe Conte per fare il punto dopo il primo giorno di scuola in gran parte delle regioni italiane. Oltre alla ministra all'Istruzione Lucia Azzolina -collegata in video- e il ministro della Salute Roberto Speranza, sono presenti anche la responsabile delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, il commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri e il numero uno della Protezione Civile Angelo Borrelli.